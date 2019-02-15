Şişli Belediyesi'nde Yangın
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Şişli Belediyesinin bodrum katındaki elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şişli
Belediyesinin bodrum katındaki elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle elektrik panosu arızalandı. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sırasında önlem amacıyla binadaki çalışanlar tahliye edildi. İtfaiye
ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.
Bu arada Belediye Başkan Yardımcısı Halil Özer
, konuyla ilgili basın mensuplarına açıklama yaparak, trafo merkezindeki arıza sonucu yangının çıktığını, önlem amacıyla binada bulunan çalışan ve vatandaşların tahliye edildiğini, çalışmaların tamamlanmasının ardından çalışanların yeniden görevlerine döneceklerini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:10 Kaynak: AA
Şişli Belediyesi'nde Yangın Çıktı
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