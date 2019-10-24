Son Dakika Haberleri: Şişli Belediyesi'nden Cumhuriyet Bayramı'na özel etkinlikler
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Şişli Belediyesi'nden Cumhuriyet Bayramı'na özel etkinlikler

1 saat önce

Şişli Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel, "Şişli Cumhuriyet Bayramı Şöleni" başlığı altında bir dizi etkinlik düzenleyecek.

Şişli Belediyesi'nden Cumhuriyet Bayramı'na özel etkinlikler, System.String[]

Şişli Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel, "Şişli Cumhuriyet Bayramı Şöleni" başlığı altında bir dizi etkinlik düzenleyecek.

Yarından itibaren "Benim Cumhuriyetim" teması altında başlayacak etkinlikler, 29 Ekim'e kadar devam edecek.

Şişli Belediyesi'nin Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yılı kapsamında hazırladığı programda, 26 Ekim'de Metin Özülkü ve orkestrası ile Sibel Alaş ve Jale, 27 Ekim'de Faruk Demir, 28 Ekim'de rap sanatçısı Ceza, 29 Ekim'de de Teoman Maçka Demokrasi Parkı'nda sahne alacak.

Programın son günü 29 Ekim'de ise Mustafa Kemal Atatürk'ün Şişli'de bulunan evinin önünden kortej oluşturulacak. Ayrıca Nişantaşı Sanat Parkı, Mıstık Parkı, Valikonağı Caddesi, Rumeli Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi ve Halaskargazi Caddesi'nde sokak lezzetleri, sokak müziği, atölye çalışmaları, sağlıklı yaşam ve spor aktiviteleri gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

29 ekim cumhuriyet bayramı, Şişli Belediyesi, 29 Ekim, Şişli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:20 Kaynak: AA
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