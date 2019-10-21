Son Dakika Haberleri: Şişli Belediyesi'nin 2020 mali yılı bütçesi kabul edildi
Son Dakika Güncel Şişli Belediyesi'nin 2020 mali yılı bütçesi kabul edildi

Şişli Belediyesi'nin 2020 mali yılı bütçesi kabul edildi

1 saat önce

Şişli Belediye Meclisi'nin 2019 yılı Ekim ayı toplantısının üçüncü birleşimi 21 Ekim 2019 Pazartesi günü Şişli Belediyesi Başkanlık Binası'nda gerçekleşti.

Şişli Belediyesi'nin 2020 mali yılı bütçesi kabul edildi, System.String[]

Şişli Belediyesi'nin stratejik plan çerçevesinde hazırladığı 2020 mali yılı bütçesi 2019 yılı Ekim ayı toplantısının üçüncü birleşiminde görüşüldü. Bütçe komisyon raporu okunarak başlayan toplantıda siyasi parti gruplarına ve bireysel olarak görüş bildirmek isteyen meclis üyelerine söz verildi, rapor hakkında önerileri dinlendi. Mecliste bütçe kararnamesi, gider bütçesi, gelir bütçesi, finansman programı ve ayrıntılı bütçe harcama programı madde madde okundu ve oylandı. Bütçe komisyon raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Şişli Belediyesi'nin 2020 yılı ayrıntılı harcama programı 680 milyon TL olarak belirlendi.

Bütçe görüşmeleri sonrasında konuşma yapan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, kamu yararını gözeterek tüm komşularının ihtiyaç ve taleplerine öncelik veren, eşitlikçi, çözüm odaklı, çevreci ve kültürel mirasa saygılı anlayışın yansıması olan bir bütçe hazırlamaya gayret ettiklerini söyledi. Keskin, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına, meclis üyelerine ve Şişlili komşularına hayırlı olması dileklerini iletti.

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Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:42 Kaynak: Bültenler
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