Şişli Belediyesi'nin Bodrum Katında Trafoların Olduğu Bölümde Yangın Meydana Geldi.
1 saat önce
IHAAW122427-ASA/15-02-2019- Şişli Belediyesi'nin bodrum katında trafoların olduğu bölümde yangın meydana geldi.
IHAAW122427-ASA/15-02-2019
- Şişli Belediyesi
'nin bodrum katında trafoların olduğu bölümde yangın meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sürüyor. 15.02.2019 12: 24: 27 TSI
NNNN - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:30 Kaynak: İHA
Şişli Belediyesi'nde Yangın Çıktı
Sahibinin Terk Ettiği Köpek Dolmuş Durağından Ayrılmıyor
Direksiyon Başında Okey Oynayan Halk Otobüsü Şoförü Yakalandı
Adana'ya Kokain Getiren Uzman Çavuş Tutuklandı