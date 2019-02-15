Son Dakika Haberleri: Şişli Belediyesi'nin Bodrum Katında Trafoların Olduğu Bölümde Yangın Meydana Geldi.

Şişli Belediyesi'nin Bodrum Katında Trafoların Olduğu Bölümde Yangın Meydana Geldi.

1 saat önce

IHAAW122427-ASA/15-02-2019- Şişli Belediyesi'nin bodrum katında trafoların olduğu bölümde yangın meydana geldi.

Şişli Belediyesi'nin Bodrum Katında Trafoların Olduğu Bölümde Yangın Meydana Geldi., System.String[]
IHAAW122427-ASA/15-02-2019

- Şişli Belediyesi'nin bodrum katında trafoların olduğu bölümde yangın meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sürüyor. 15.02.2019 12: 24: 27 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:30 Kaynak: İHA

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