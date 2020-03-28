Şişli Belediyesinden 65 yaş ve üstü vatandaşlara sıcak yemek hizmeti - Son Dakika

Şişli Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü ile engelli vatandaşların evlerine sıcak yemek servisi yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, öğle ve akşam vakitlerinde 341 kişinin evine sıcak yemek götürmeye başladı. kapılarına kadar götürmeye başladı. Ekipler, 65 yaş ve üstü ile engelli komşulardan gelen talepleri değerlendirerek, ardından durum tespitinde bulunuyor.

Sıcak yemek hizmetinden faydalanmak istemeyen komşuların alışveriş, maaş çekimi veya fatura yatırma gibi iş ve işlemleri yine bu ekipler tarafından karşılanıyor.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, koronavirüs ile mücadeleye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Proaktif yönetim anlayışımız ile bu salgının evde kalma zorunluluğu bulunan komşularımızı mağdur etmesine izin vermeden AŞ ve ekmek dağıtımına, ihtiyaçların karşılanmasına aynı hızla başlayabildik. Çünkü buna önceden hazırlandık. Giderek zorlaşması beklenen şartların artacağını ön gördüğümüz ihtiyaçların giderilmesini teminen yine aynı hız ve gayret ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hep beraber alacağımız önlemlerle bu günleri aşacağımıza yürekten inanıyorum. Sağlıklı günlerde komşularımızla yeniden kucaklaşacağız."