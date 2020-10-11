Şişli Belediyesinden "haciz" açıklaması - Son Dakika

Şişli Belediyesi, Şişli Kent-Yol AŞ eski çalışanı Ramazan Çelik ile belediye arasındaki ihtilaflı durumla ilgili yargı sürecinin devam ettiğini, önceki gün yapılan haciz işlemlerinin engellendiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Şişli Belediyesinden yapılan açıklamada, bazı basın organlarının, 10 ve 11 Ekim'de Şişli Kent-Yol AŞ eski çalışanı Ramazan Çelik ile belediye arasındaki ihtilaflı duruma yer verdiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu ihtilaflı duruma istinaden 9 Ekim Cuma günü gerçekleşen haciz işlemlerinin belediyemiz tarafından engellendiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Ramazan Çelik ile ihtilaflı konuya dair yargı süreci devam etmektedir. Şişli Belediyesinin adil yargılama ve hukukun üstünlüğü ilkelerine olan inancı tamdır."