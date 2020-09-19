Şişli bir kişinin öldürüldüğü husumetli iki grubun kavgası kamerada - Son Dakika

Şişli bir kişinin öldürüldüğü husumetli iki grubun kavgası kamerada

ŞİŞLİ'de geçtiğimiz mayıs ayında yol ortasında tabancayla vurularak öldürülen Orhan Karagöz cinayetinin arkasından iki silahlı grup arasında 2017 yılından bu yana süren husumet çıktı.

Şişli bir kişinin öldürüldüğü husumetli iki grubun kavgası kamerada, System.String[]
ŞİŞLİ'de geçtiğimiz mayıs ayında yol ortasında tabancayla vurularak öldürülen Orhan Karagöz cinayetinin arkasından iki silahlı grup arasında 2017 yılından bu yana süren husumet çıktı. Polis olayı gerçekleştiren aralarında çete lideri olduğu iddia edilen Serdar A.'nın da aralarında bulunduğu 7 kişiyi gözaltına aldı. Çete lideri Serdar A.'nın çok sayıda polise geliş kaydı olduğu ayrıca iki mahkeme tarafından arandığı tespit edildi. Cinayetin işlendiği anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi

2017 YILINDAN BU YANA HUSUMETLİ İKİ ÇETE

Gültepe'de 2017 yılında başlayan olaylarda Nişantaşı'nda bir eğlence mekanından kimin haraç alacağı tartışması sonucu iki grup arasında husumet oluştu. Bu husumet sonucu Gültepe'de iki grubun silahlı çatışması sırasında 26 yaşındaki Kaan Özcan öldü, iki kişi de yaralandı. Bu olayın ardından iki grup arasında karşılıklı yaralama ve silahlı saldırı olayları gerçekleşti. Polis kayıtlarına göre iki grup arasındaki kavga hiç bitmedi. 27 Mayıs 2020 tarihinde Şişli, Esentepe Mahallesi, Köprülü Sokak üzerinde Orhan Karagöz adlı kişi sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri iki çete arasındaki husumet nedeniyle öldürüldüğünü tespit edilen Orhan Karagöz cinayetine katılanları yakalamak için harekete geçti.

SALDIRI ANI KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDE

Yapılan çalışmalarda cinayet sırasında saldırganların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde 3 kişi oldukları görülen saldırganlar bir ara sokakta önce saldırı için hazırlık yapıyor, ardından hedeflerine doğru harekete geçiyor. Görüntülerde daha sonra saldırganlar cinayeti işlemlerinin ardından ellerinde silahlarla geldikleri yerden hızla kaçıyorlar.

ÇETE LİDERİ BODRUM DA YAKALANDIPolis olayı azmettirdiği iddia edilen çete liderlerinden Serdar A.'yı kaçtığı Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şüphelinin daha önceden polise geliş kaydı olduğu ayrıca iki ayrı mahkeme tarafından kasten yaralama ve Ateşli silah ve Mermileri ülkeye sokma suçundan arandığı ortaya çıktı. Olaya karışan diğer şüpheliler Talha P.(25), Selçuk A.(34), Sebahattin T.(40), Atilla Ş.(40), Dursun Z.(37) İsmail Ç.(33) de yakalandı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIPolise yapılan sorgularının ardından şüphelilerden Serdar A., Selçuk A., Sebahattin T., İsmail Ç., Talha P. tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mayıs, Silah, Şişli, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 12:16 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şişli bir kişinin öldürüldüğü husumetli iki grubun kavgası kamerada - Son Dakika

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