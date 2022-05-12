Şişli Camii'nin kubbesinde ilginç intihar girişimi - Son Dakika
Üye Girişi

Şişli Camii'nin kubbesinde ilginç intihar girişimi

12.05.2022 20:32
Şişli Camii'nin kubbesinde ilginç intihar girişimi

Şişli Camii'nin kubbesine çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, kubbenin alemine sarılarak dakikalarca bekledi.

Şişli Camii'nin kubbesine çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, kubbenin alemine sarılarak dakikalarca bekledi. Polisin ikna ettiği şahsın inmeden önce telefonu ile manzaranın fotoğrafını çekmesi dikkat çekti.

Olay, saat 18.30 sıralarında Şişli Camii'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, caminin kubbesine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Kubbenin alemine sarılarak dakikalarca bekleyen şahıs, ilginç görüntüler oluşturdu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri caminin kubbesindeki aleme sarılarak bekleyen şahsı ikna etmek için uzun süre uğraştı. Ekiplerin çabaları sonucu ikna edilen şahıs, aşağıya inmeden önce cep telefonunun kamerasıyla manzarayı çekti. Kubbeden indirilen şahıs, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından emniyete götürüldü. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Göçmenler İçin Sendika Girişimi Kuruldu: 'Ücretini Alamayan Göçmen Şikayet Edemez, Sınır Dışı Edilebilir!' Göçmenler İçin Sendika Girişimi Kuruldu: 'Ücretini Alamayan Göçmen Şikayet Edemez, Sınır Dışı Edilebilir!' İşçi çıkaran fabrika önünde servis aracına saldırı girişimi İşçi çıkaran fabrika önünde servis aracına saldırı girişimi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şişli Camii'nin kubbesinde ilginç intihar girişimi - Son Dakika


Son Dakika
20:11 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çağrısına kulak verdiler! İl başkanlığı önü miting alanını andırdı
20:09 Kılıçdaroğlu, partililere seslendi! Kaftancıoğlu'na verilen cezanın ardından Bursa'daki mitingini İstanbul'a taşıdı
19:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onanmasından sonra parti binası önünde konuşuyor
19:28 Gaziantep Karkamış sınırındaki karakola Suriye Ayn-El Arap bölgesinden saldırı! 4 asker ve 1 sivil yaralandı
19:00 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücrete 2. zam hakkında konuştu: Vatandaşlarımızın beklentileri bizim her zaman gündemimizdir
18:58 Normal hayata hemen uyum sağladı! Survivor'dan dönen Berna Keklikler'den banyo pozu
18:39 TFF Tahkim Kurulu'ndan Kara Kartal'a kötü haber! Trabzonspor karşılaşmasıyla ilgili başvuru reddedildi
18:27 Cinsel gücü artırıp, kan şekerini hazırola getiriyor! Dilden dile dolaşan müthiş ikili bal ve tarçın
18:26 MezoDer Genel Sekreteri Alatekin: Sağlık turizmi ülkemize ciddi bir gelir kaynağı oldu
18:01 Rusya'dan çekilen McDonalds'ın farklı bir isim kullanarak geri döneceği öne sürüldü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 20:36:08. #1.12#
SON DAKİKA: Şişli Camii'nin kubbesinde ilginç intihar girişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement