Son dakika... Şişli D-100'de çiçekçilerin tekmeli kemerli kavgası kamerada - Son Dakika

ŞİŞLİ, D-100 Karayolu üzerinde araçların arasında çiçek satan kişiler arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. İki kadının da aralarında bulunduğu çiçekçiler arasındaki yumruklu, tekmeli, kemerli kavga, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, D-100 Karayolu'nun Şişli Mecidiyeköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikameti üzerinden geçen araçtaki vatandaşlara çiçek satan kişiler arasında tartışma çıktı. Sözlü olarak başlayan tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Kavga nedeniyle yolun sol şeridinde aksama yaşanırken, iki grup arasında yumrukların havada uçuştuğu kavgada biri kişi belinden çıkardığı kemerle başka birinin yüzüne vurdu. Çevredeki sürücülerin kornalarına aldırış etmeden kavga eden grup, yanlarında bulunan kişilerin araya girip, iki kişinin olay yerinden ayrılması ile son buldu. Kavga anları ise bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.