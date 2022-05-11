Sisli dağların yeşille bütünleşen manzarası mest ediyor - Son Dakika
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Sisli dağların yeşille bütünleşen manzarası mest ediyor

11.05.2022 09:20

Erzurum'un Olur ilçesinde sisli dağların yeşille bütünleşmesiyle ortaya çıkan görüntüler adeta büyülüyor.

Erzurum'un Olur ilçesinde sisli dağların yeşille bütünleşmesiyle ortaya çıkan görüntüler adeta büyülüyor.

Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Ormanağzı köyü ilkbaharın gelmesiyle yeşile büründü. Sisli dağların yeşille bütünleşmesi kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Uluslararası Doğa Fotoğrafçısı Murat Kaya ve Doğa Fotoğrafçısı Ahmet Polat'ın kadrajına yansıyan görüntüler izleyenleri mest ediyor.

Yeşilin her tonunu görmenin mümkün olduğu Ormanağzı köyünün muhteşem manzarası havadan da görüntülendi.

(Özge Bozo - İHA)

Sisli dağların yeşille bütünleşen manzarası mest ediyor
Sisli dağların yeşille bütünleşen manzarası mest ediyor
Sisli dağların yeşille bütünleşen manzarası mest ediyor
Sisli dağların yeşille bütünleşen manzarası mest ediyor
Sisli dağların yeşille bütünleşen manzarası mest ediyor
Sisli dağların yeşille bütünleşen manzarası mest ediyor
Sisli dağların yeşille bütünleşen manzarası mest ediyor
Sisli dağların yeşille bütünleşen manzarası mest ediyor
Sisli dağların yeşille bütünleşen manzarası mest ediyor
Sisli dağların yeşille bütünleşen manzarası mest ediyor
Sisli dağların yeşille bütünleşen manzarası mest ediyor

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sisli dağların yeşille bütünleşen manzarası mest ediyor - Son Dakika


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