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Şişli'de 12'nci katta aşağı atılan esnafın davasında olay yeri keşfi yapıldı - Son Dakika

Şişli'de 12'nci katta aşağı atılan esnafın davasında olay yeri keşfi yapıldı

31.01.2022 12:15
Şişli'de 12'nci katta aşağı atılan esnafın davasında olay yeri keşfi yapıldı

Şişli'de bir ticaret merkezinde bir esnafın tartıştığı kişi tarafından 12'nci kattan aşağı atılmasına ilişkin dava kapsamında olay yeri, adli ekiplerce incelenerek keşif yapıldı.

Şişli'de bir ticaret merkezinde bir esnafın tartıştığı kişi tarafından 12'nci kattan aşağı atılmasına ilişkin dava kapsamında olay yeri, adli ekiplerce incelenerek keşif yapıldı.

Şişli'de bir ticaret merkezinde Çağdaş Boyalı, tartıştığı esnaf İlyas Demirci'yi 12'nci kattan aşağı atmış ve Demirci 11'inci kata düşmüştü. Olaya ilişkin 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 4 yıl 6 aya aya kadar hapsi talep edilen Boyalı'nın yargılandığı İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi olay yerinde keşif yapılmasına karar vermişti. Mahkemenin ara kararı doğrultusunda Şişli'de bulunan ticaret merkezinde keşif yapıldı.

Olay yeri inceleme uzmanı Sinan Yakut eşliğinde olay yeri keşfinde bulunan adli ekip, dava sürecine katkı sağlamak ve delil yeterliliğini kontrol amacıyla bugün Şişli'de bulunan ticaret merkezine gelerek incelemelerde bulundu. İnceleme kapsamında olayın gerçekleşme aşamalarının yaşandığı mekanlar tek tek ölçüldü. Adli ekip tarafından hazırlanacak rapor, önümüzdeki günlerde dava dosyasına sunulacak.

Olayın gerçekleştiği katta esnaflık yapan Yasin Bener, "Duyduğumuz kadarıyla bir vatandaşla genç bir arkadaşımız tartışma esnasında, yaşlı olan vatandaşımızın genç olana tokat atması suretiyle aralarında arbede yaşanıyor. Olay bizim bir üst katımızda oluyor. Arbedeyi duyduk. Buradan atıldı. 12'nci kattan buraya düşüyor. Üzücü bir olay" dedi.

Olayın gerçekleştiği katta esnaflık yapan Bener'in eşi Hacer Bener ise, "Genç arkadaşla beyefendi kaos yaşamışlar. Kendisi buradan aşağıya düşmüş ama bir tokatla aşağıya düşülecek bir yer değil bura. Atılmış gibi duruyor. Zaten mesafe de kısa bir mesafe. Olay çok konuşuldu, hala daha konuşuluyor. Hepsine çok geçmiş olsun" diye konuştu. - İSTANBUL

Şişli'de 12'nci katta aşağı atılan esnafın davasında olay yeri keşfi yapıldı
Şişli'de 12'nci katta aşağı atılan esnafın davasında olay yeri keşfi yapıldı
Şişli'de 12'nci katta aşağı atılan esnafın davasında olay yeri keşfi yapıldı
Şişli'de 12'nci katta aşağı atılan esnafın davasında olay yeri keşfi yapıldı
Şişli'de 12'nci katta aşağı atılan esnafın davasında olay yeri keşfi yapıldı
Şişli'de 12'nci katta aşağı atılan esnafın davasında olay yeri keşfi yapıldı
Şişli'de 12'nci katta aşağı atılan esnafın davasında olay yeri keşfi yapıldı
Şişli'de 12'nci katta aşağı atılan esnafın davasında olay yeri keşfi yapıldı
Şişli'de 12'nci katta aşağı atılan esnafın davasında olay yeri keşfi yapıldı
Şişli'de 12'nci katta aşağı atılan esnafın davasında olay yeri keşfi yapıldı
Şişli'de 12'nci katta aşağı atılan esnafın davasında olay yeri keşfi yapıldı
Şişli'de 12'nci katta aşağı atılan esnafın davasında olay yeri keşfi yapıldı

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İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, İnceleme, Esnaf, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de 12'nci katta aşağı atılan esnafın davasında olay yeri keşfi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şişli'de 12'nci katta aşağı atılan esnafın davasında olay yeri keşfi yapıldı - Son Dakika
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