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Şişli'de 12'nci kattan aşağı atılan esnaf: "Hakime hanım ona özgürlüğü hediye etti" - Son Dakika

Şişli'de 12'nci kattan aşağı atılan esnaf: "Hakime hanım ona özgürlüğü hediye etti"

28.09.2021 13:49
Şişli'de 12'nci kattan aşağı atılan esnaf:

Şişli'de bir ticaret merkezinde tartıştığı esnafı 12'nci kattan aşağıya attığı gerekçesiyle 4 yıl 6 aya kadar hapsi istenen sanık hakim karşısına çıktı.

Şişli'de bir ticaret merkezinde tartıştığı esnafı 12'nci kattan aşağıya attığı gerekçesiyle 4 yıl 6 aya kadar hapsi istenen sanık hakim karşısına çıktı. Mahkemenin, duruşma savcısının tutuklama talebini reddetmesinin ardından açıklama yapan esnaf İlyas Demirci, "Hakime hanım beni yatağa mahkum etti, yatalak oldum. Ona da özgürlüğü hediye etti" dedi.

Şişli'de bir ticaret merkezinde, 22 Şubat günü sanık Çağdaş Boyalı, tartıştığı esnaf İlyas Demirci'yi 12'nci kattan aşağı atmış ve Demirci 11'inci kata düşmüştü. Olaya ilişkin 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 4 yıl 6 aya aya kadar hapsi istenen Boyalı hakim karşısına çıktı. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Çağdaş Boyalı, müşteki İlyas Demirci ve sanık avukatı katıldı. Müşteki Demirci'nin avukatı ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

"O an ne olup bittiğini anlamadım, adam yerdeydi"

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Çağdaş Boyalı, "Olay günü babamın kredi kartı borcunu yatırmak için Perpa Ticaret Merkezi'ne gitmiştim. Sonra, üst kattaki lavaboya çıktım. Orada tanımadığım bir beyefendi gördüm. Bana 'ne yapıyorsun' diyerek sinkaflı sözler söyleyerek, bana doğru gelmeye başladı. Yolumu değiştirdim. Daha sonra beni yanına çağırarak, yine sinkaflı sözler söyledi. Göğsümden tutup itmeye başladı. Elinden kurtulmaya çalıştığım sırada sırtıma vurdu. Biraz gittikten sonra geri döndüm, 'bana niye vurdun' diye sordum, üstüme çullandı. Kulağıma vurdu. O an ne olup bittiğini anlamadım, adam yerdeydi. Nasıl olduğunu hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

"Vücudumda 40 yerde kırık ve 100'ün üstünde dikiş var"

Sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyen müşteki İlyas Demirci ise, "Perpa Ticaret Merkezi'nin 13'üncü katında iş yerim vardı. Bu şahsın yanında kendisi gibi vahşi birkaç kişi daha vardı. Onları görünce çekindim, alt kata tuvalete indim. Tuvaletten çıkınca karşımda gördüm. 'Ne yapıyorsun burada' diye sorup birkaç tokat attım. Bunun üzerine bana vurmaya başladı. 10 dakika boyunca beni yerde yumrukladı. Sonra da beni yere attı. Kulağım patlamıştı, kulağımı diktiler. İşitme kaybı oluştu. Sağ kulağım artık duymuyor. Bacağımdan kalçama kadar 16 platin takıldı. Vücudumda 40 yerde kırık ve 100'ün üstünde dikiş var. Sanık burada yalan söylemekte. Kendisini tanımıyorum. Tutuklanmasını talep ediyorum" şeklinde konuştu.

"Genç arkadaşa niye yaptığını sorduğumda, 'kendisi düştü' dedi"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Necati Furkan Acar, "İlyas Demirci, 'bana ne soruyorsun' dedi. Hırpalar gibi genç arkadaşın sırtına vurdu. Aralarında münakaşa oldu. Genç arkadaş bana baktı, müdahale etmedim. Oradan ayrıldılar. Çağdaş Boyalı sonradan tekrar geldi ve İlyas Demirci'yi tanıyıp tanımadığımızı sordu. Yandaki ofiste çalışan biri, Demirci'nin nereye gittiğini tarif etti. Biraz zaman geçtikten sonra peşinden gittim. O esnada beyefendiyi aşağı düşerken gördüm. Aralarında düşme öncesi yaşananları görmedim. Demirci, 12'nci kattan, 11'inci kata düştü. Genç arkadaşa niye yaptığını sorduğumda, 'kendisi düştü' dedi" diye belirtti.

Sanığın suçunun vasıf ve mahiyeti ile kaçma şüphesi gerekçesiyle tutuklanmasını talep eden duruşma savcısı, suçun 'kasten öldürmeye teşebbüs' olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, davanın görevsizlik kararı ile Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini istedi.

Tutuklama talebi üzerine gözyaşlarını tutamayan sanık Çağdaş Boyalı, "Babam kanser hastası. Yalvarırım size beni tutuklamayın. Ne olur yapmayın. Özür dilerim. Canıma kıyın daha iyi" dedi.

Müşteki İlyas Demirci'nin eşi ise sanığa, "Biz 7,5 aydır öldük, öldük dirildik" diyerek tepki gösterdi.

Dosya kapsamındaki delillerin toplanmış olması gerekçesiyle tutuklama talebini reddeden mahkeme, sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol hükmünün devamına karar verdi.

Görevsizlik talebinin bir sonraki celse değerlendirilmesine hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

"Lavaboya giderken bir cani tarafından takip edildim ve aşağıya atıldım"

Olay sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Demirci, güvenlik görevlilerinin yardımıyla meydana çıkmasının ardından yaptığı açıklamada, "7,5 ay önce bu olay başıma geldi. Perpa Ticaret Merkezi'nde lavaboya giderken bir cani tarafından takip edildim ve 12. kattan aşağı atıldım. 7,5 aydır maalesef yatıyorum, ayağa bile kalkamadım. Bugün de mahkememiz vardı, adaletin ailece tecelli edeceğini umduk. Ama bu cani tutuklanmadı. Önümüzdeki ayın 21'ine attı duruşma. Savcı tutuklanmasını talep etti ama hakime hanım tutuklanmamasını talep etti. Takdir onların ama biz vatandaş olarak adaletin tez tecelli etmesini temenni ederdik, maalesef bugün olmadı. İnşallah önümüzdeki ayın 21'inde adalet tecelli edecektir. Hakime hanım beni yatağa mahkum etti, yatalak oldum. Ona da özgürlüğü hediye etti" ifadelerini kullandı.

"Bu kişi, ben ona bakmışım diye beni aşağıya attıysa canidir"

Sözlerinin devamında Demirci, "Şu an hem devlet hastanesinde hem özel hastanede yoğun bir kemik tedavisi görüyorum. Uyuşukluk ve iç kanamanın tedavisini görüyorum. Yürüyemiyorum. 40'ın üzerine kırık var, 16'ya yakın bütün kalçamdan aşağı platin var. Yaşım 62 artık, iyileşmesi de zor biraz. Doktorum çok üzücü bir haber söyledi. 2 santimin üzerinde ayağımda kısalma var. Artık yürüme şansım hiç yok. Tek temennimiz adaletin tez tecelli etmesi. Çalışanım yok. Emekliliğime bir yıl kalmıştı. Bir yıldır çalışamıyorum. Ağır masrafı olan yoğun bir tedavi geçiriyorum. Arabamızı sattık, sağdan soldan borç toplayarak tedavi ediyorum kendimi. Tutuklanmasını talep ediyorum. Bu kişi, ben ona bakmışım diye beni aşağıya attıysa canidir. Böyle insanların ıslahı açısından tutuklanma talebim oldu. Bana yaptı, başkasına yapmasın" şeklinde konuştu.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Çağdaş Boyalı'nın 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. - İSTANBUL

Şişli'de 12'nci kattan aşağı atılan esnaf: Hakime hanım ona özgürlüğü hediye etti
Şişli'de 12'nci kattan aşağı atılan esnaf: Hakime hanım ona özgürlüğü hediye etti
Şişli'de 12'nci kattan aşağı atılan esnaf: Hakime hanım ona özgürlüğü hediye etti
Şişli'de 12'nci kattan aşağı atılan esnaf: Hakime hanım ona özgürlüğü hediye etti
Şişli'de 12'nci kattan aşağı atılan esnaf: Hakime hanım ona özgürlüğü hediye etti
Şişli'de 12'nci kattan aşağı atılan esnaf: Hakime hanım ona özgürlüğü hediye etti

Ticaret Merkezi, Mahkum, Esnaf, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de 12'nci kattan aşağı atılan esnaf: 'Hakime hanım ona özgürlüğü hediye etti' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şişli'de 12'nci kattan aşağı atılan esnaf: "Hakime hanım ona özgürlüğü hediye etti" - Son Dakika
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