ŞİŞLİ'DE 13 ROMAN ÇİFTE RESMİ NİKAH KIYILDI - Son Dakika

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Haber-Kamera Hasan YILDIRIM -Özgür EREN İSTANBUL DHA- ŞİŞLİ'de resmi nikahları olmayan 13 çift, İstanbul Valiliği'nin düzenlediği törende resmi nikah kıyıldı. Nikah dairesine kimi torunu ile gelirken kimisi de kundaktaki bebeği ile geldi.

Şişli Kuştepe'de beraber yaşayıp nikahları olmayan 13 Roman çifte, İstanbul Valiliği ve Şişli Kaymakamlığının desteği nikah kıyıldı. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel ile Şişli Belediye Başkan Vekili Çetin Keçeli katıldı. Kimi torunuyla kimi de bebeği ile gelen 13 çiftin nikahını Şişli Belediye Başkan Vekili Çetin Keçeli kıyarken Vali Ali Yerlikaya'da nikah şahidi oldu. Kuştepe'den toplu olarak Şişli Evlenme Dairesi'ne gelen çiftler, çalan davul zurna ile göbek attı.

BUGÜN BİRBİRİMİZİ KUTLAMA GÜNÜ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Bizim hayatımızdaki en önemli dönüm noktalarından biri evlilik. Dünyaya geliyoruz anne babalarımız bizim bahtı açık olsun, mürvetlerini görelim dualarıyla hayata hazırlıyorlar. Şimdi bu imzaları atmayı biz biraz ihmal etmişiz. Ama bugün birbirimizi suçlama günü değil. Bugün birbirimizi kutlama ve sevincini paylaşma, tebrik etme ve en güzel söylemleri ifade etme günüdür. Biz de onu yapıyoruz. 13 çiftimize tekrar mutluluklar diliyorum dedi.

İKİ ÇOCUĞUMLA NİKAHA GELDİK

Kucağındaki çocukla nikaha gelen Eren Ayvacıoğlu ile Başak Atınız çifti 'Çok mutluyuz. Zaten olacaktı böyle olması daha iyi oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Valimize teşekkür ediyoruz. Bizi bu güne getirdi. İki çocuğumla nikaha geldik diye konuştu.

30 YIL SONRA RESMİ NİKAH

30 yıldır beraber yaşadıklarını ve torun sahibi olduklarını söyleyen 52 yaşındaki Yıldıray Kocayemiş 30 yıl oldu ama resmi nikah bugün. Bir torun var. Maddiyatsızlık nedeniyle bekledik. Şimdi mutluyuz şeklinde konuştu. Yıldıray Kocayemiş ile nikahları kıyılan 44 yaşındaki Emine Çalıoğlu Şu an çok mutluyum. Bir şey diyecek durumum yok. Torun oldu ondan sonra nikah oldu. Ters olmadı. Daha güzel oldu. Sanki ikinci evlilik gibi oldu dedi.