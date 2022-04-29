Şişli'de 146 bin TL'lik hırsızlık kamerada - Son Dakika
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Şişli'de 146 bin TL'lik hırsızlık kamerada

29.04.2022 10:05
Şişli'de 146 bin TL'lik hırsızlık kamerada

Şişli'de çalıştığı iş yerinden toplamda 146 bin 450 TL değerinde telefon kulaklığı çalan hırsız, çaldığı ürünleri 65 bin TL'ye sattı.

Şişli'de çalıştığı iş yerinden toplamda 146 bin 450 TL değerinde telefon kulaklığı çalan hırsız, çaldığı ürünleri 65 bin TL'ye sattı. Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kameralara yansıdı.

Olay, Şişli 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan AVM içerisindeki iş yerinde geçen pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde kulaklıkların eksilmesi nedeniyle güvenlik kamera görüntüleri izlemeye alındı. Yapılan incelemede kulaklığı iş yeri çalışanı A.K'nın (28) aldığı tespit edildi. Olayın polise haber verilmesi üzerine güvenlik kamera görüntüleri geriye dönük incelendi. Yapılan incelemede 5 farklı zamanda 49 adet kulaklık çaldığı belirlenen şüpheli, iş yerinde polis tarafından gözaltına alındı. Yaklaşık 146 bin 450 TL değerinde telefon kulaklığı çaldığı ve piyasa değerinin altında 65 bin TL'ye sattığı tespit edilen A.K., adliyeye sevk edildi. Şüpheli serbest bırakılırken, hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

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Türk Lirası, Hırsızlık, Mayıs, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de 146 bin TL'lik hırsızlık kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şişli'de 146 bin TL'lik hırsızlık kamerada - Son Dakika
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