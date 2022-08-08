İSTANBUL'DA İPLE ERİŞİM TEKNİSYENLERİNİN ZORLU MESAİSİ

-ŞİŞLİ'de 153 metre yüksekliği olan gökdelenin camlarını temizleyen iple erişim teknisyenlerinin cesaret isteyen çalışması drone ile görüntülendi. İstanbul 'un kuş bakışı görüntüsü ve boğaz manzarası mest etti.

Şişli'de Gökkafes olarak bilinen 34 katlı ve 153 metre yüksekliği olan plazanın camları, iple erişim teknisyeni olarak tanımlanan dağcıların sepet ya da platform kullanmadan yaptığı çalışmayla temizlendi. Gökdelenin çatı kısmından sarkıtılan iplerle camları sile sile aşağı inen 7 kişilik ekip drone ile görüntülendi. Metrelerce yükseklikte olmalarına rağmen çok rahat oldukları gözlenen ekip saatler süren çalışmalarını sorunsuz tamamladı. Drone kamerasına yansıyan İstanbul Boğazının eşsiz manzarası mest etti. - İstanbul