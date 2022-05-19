Şişli'de 19 Mayıs, Yüzlerce Kişinin Katıldığı Fener Alayıyla Kutlandı - Son Dakika
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Şişli'de 19 Mayıs, Yüzlerce Kişinin Katıldığı Fener Alayıyla Kutlandı

19.05.2022 23:35
Şişli'de 19 Mayıs, Yüzlerce Kişinin Katıldığı Fener Alayıyla Kutlandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, İstanbul Şişli’de yüzlerce kişinin katılımıyla fener alayı ile kutlandı.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, İstanbul Şişli'de yüzlerce kişinin katılımıyla fener alayı ile kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, İstanbul'un her yerinde gün boyu düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Şişli'de de 7'den 70'e yurttaşlar, Halaskargazi Caddesi'nde bulunan Atatürk Evi Müzesi'nde bir araya geldi.

Kutlamaya katılan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Atatürk Evi Müzesi'nde ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Keskin, söz konusu evi, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 ay kullandığını ve planlarını burada yaptığını söyledi. Keskin, "16 Mayıs 1919 sabahı bu evden ayrılarak Bandırma Gemisi ile Samsun'a çıkmış. Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği bu güzel günü ilelebet yaşatmak istiyoruz. Bu ülkenin gençleri, bugün eğer çok problemler yaşıyorsa Mustafa Kemal'i hatırlasınlar. O zor koşullarda bu Cumhuriyet'i nasıl kurduğunu okusunlar, izlesinler. Mustafa Kemal'i iyi tanısınlar. O, bu ülkenin ulusal kahramanı değil, dünyanın önemli bir lideridir. Biz de ona layık olmaya çalışıyoruz" dedi.

Saat 19.30 itibarıyla da yüzlerce Şişlili, ellerinde fenerlerle kortej halinde caddede yürümeye başladı. Yürüyüşte Muammer Keskin'e, CHP İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz de eşlik etti. Yürüyüş sırasında evlerindeki yurttaşlar da balkonlarından ve pencerelerinden bayraklar salladı. Fener alayı, Maçka Parkı'na ulaşılması ile son buldu.

"DAHA İYİ BİR YAŞAM TALEBİNİZDEN ASLA VAZGEÇMEYİZ"

Maçka Parkı'nda Şişlililere hitap eden Muammer Keskin, "Sevgili gençler, daha iyi bir yaşam talebinizden ve hayalinizden asla vazgeçmeyin. Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını minnetle andığımı ifade etmek istiyorum. Yaşasın 19 Mayıs, yaşasın Cumhuriyet" dedi.

Keskin'in konuşmasının ardından kutlama, Grup Bukalemun'un şarkılarıyla devam etti.

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Kaynak: ANKA

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