ŞİŞLİ'DE 2,5 MİLYON LİRALIK EKRAN KARTI ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA

ŞİŞLİ'de dükkandan kripto para üretiminde kullanılan ve piyasa değerinin 2.5 milyon lira olduğu belirtilen ekran kartını çalan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin çaldıklarını otomobillerine taşıma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Şişli, Nispet Sokak'ta 9 Ocak 2022 tarihinde polise başvuran M.S., dükkanında bulunan 2,5 milyon lira değerindeki ekran kartının çalındığı ihbarında bulundu. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada şüphelilerin çaldıklarını taşırken güvenlik kameralarına yakalandığını tespit etti. Görüntülerde iki kişinin çaldıkları ekran kartlarını taşıyarak uzakta park ettikleri otomobillerine yükledikleri görüldü.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 3 şüpheliyi tespit etti. Kadıköy ve Ataşehir'de yapılan baskınlarda Oktay K.(48), Barış Ö.(24) ve Metin T.(43) gözaltına alındı. Şüphelilerden Oktay K.'nın daha önceden 5 kez, Metin T.'nin ise 3 kez poliste suç kaydı olduğu belirlendi. Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler.