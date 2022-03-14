Son dakika haberleri... Şişli'de 2 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Şişli'de 2 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada

14.03.2022 15:17
Son dakika haberleri... Şişli'de 2 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada

Edinilen son dakika gelişmesine göre ŞİŞLİ'de 2 farklı iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı.

ŞİŞLİ'de 2 farklı iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

26 Şubat ve 3 Mayıs tarihleri arasında Şişli'de bulunan 2 ayrı iş yerinde hırsızlık oldu. Şikayet üzerine polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen ekipler, kimliklerini tespit ettikleri A.Ö ve A.U. isimli kadın şüphelileri  8 Mart Salı günü Beyoğlu'nda gözaltına aldı. Şüphelilerin, daha önce de benzer suçlardan kayıtları olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden  A.Ö., tutuklandı.  A.U., adli kontrolle serbest bırakıldı.


Son dakika haberleri... Şişli'de 2 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada
Son dakika haberleri... Şişli'de 2 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada
Son dakika haberleri... Şişli'de 2 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada
Son dakika haberleri... Şişli'de 2 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada
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Mayıs, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Şişli'de 2 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Şişli'de 2 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada - Son Dakika
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