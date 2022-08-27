Şişli'de 3 ayrı mağazada hırsızlık yapan kadınlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Şişli'de 3 ayrı mağazada hırsızlık yapan kadınlar kamerada

27.08.2022 10:32
Şişli'de 3 ayrı mağazada hırsızlık yapan kadınlar kamerada

Şişli'de 2 kadın hırsız girdikleri 3 dükkanda gerçekleştirdikleri hırsızlık olayında yaklaşık 215 Bin TL para, 2 adet cep telefonu ve 20 bin TL değerinde altın ile 2 adet cep telefonu çaldı.

Şişli'de 2 kadın hırsız girdikleri 3 dükkanda gerçekleştirdikleri hırsızlık olayında yaklaşık 215 Bin TL para, 2 adet cep telefonu ve 20 bin TL değerinde altın ile 2 adet cep telefonu çaldı. Kadın hırsızların art arda gerçekleştirdikleri hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Şişli Harbiye ve Meşrutiyet Mahallelerinde geçtiğimiz günlerde bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kadın hırsızların girdikleri yerlerden N.A., E.A.H. ve E.R. isimli şahıslara ait toplam 20 bin TL değerinde altın kolye, 2 adet cep telefonu ve kulaklık, 160 euro, 11 bin 100 dolar, 10 bin 500 TL çaldığı tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde güvenlik kamera görüntüleri inceledi. İncelemeler çerçevesinde eşkal bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen N.K. ve B.T. isimli yaşı küçük kadın şahısların hırsızlık suçlarını işledikleri tespit edildi. Şüpheli şahıslar, 23 Ağustos 2022 tarihinde saat 18.30 sıralarında Teşvikiye Mahallesinde ekipler tarafından yakalandı. Şahıslara yönelik yapılan sorgulamada toplam 13 adet "Açıktan Hırsızlık" suçundan kayıtları oldukları tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan yaşı küçük şüpheli şahıslar, 24 Ağustos 2022 tarihinde adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Şişli Meslek Yüksekokulu yeni eğitim öğretim döneminde yüzde 100 doluluk oranına ulaştı Şişli Meslek Yüksekokulu yeni eğitim öğretim döneminde yüzde 100 doluluk oranına ulaştı Şişli'de dansçı Dilara Gül'ün skuter kazasında ölümüne ilişkin davada sanık tahliye edildi Şişli'de dansçı Dilara Gül'ün skuter kazasında ölümüne ilişkin davada sanık tahliye edildi
Kaynak: İHA

Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de 3 ayrı mağazada hırsızlık yapan kadınlar kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:16 Zeynep Demirel'den eşi Volkan Demirel'e gülümseten gönderme: Evde kavanozları kapaklarını iyi açıyorsun
08:27 Şarkıcı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak yaşamını yitirdi
07:58 Oyuncu Mustafa Üstündağ, gazeteci Tuba Kalçık ile nikah masasına oturdu
04:59 İstanbul'da feci kaza! Kamyonete çarpan motosiklet alev aldı: 2 ölü
03:49 Şiddetli yağış Esenyurt'u vurdu! Caddeler göle döndü, evleri su bastı
23:56 Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı 50 yaşındaki Necati Şaşmaz'ın son hali sevenlerini şaşırttı
23:53 Süper Lig'de inanılmaz karşılaşma! Tam 7 gol atıldı
23:51 Son ankette çarpıcı sonuç! Katılımcıların yüzde 53'ü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylamıyor
22:00 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan 6'lı masa hakkında çok sert konuştu: Bunlardan millete fayda gelmez
22:00 Aracından rastgele ateş açan İranlı şahıs sınır dışı edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 10:33:00. #1.13#
SON DAKİKA: Şişli'de 3 ayrı mağazada hırsızlık yapan kadınlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement