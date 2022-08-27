Şişli'de 3 ayrı mağazada hırsızlık yapan kadınlar kamerada

Şişli'de 2 kadın hırsız girdikleri 3 dükkanda gerçekleştirdikleri hırsızlık olayında yaklaşık 215 Bin TL para, 2 adet cep telefonu ve 20 bin TL değerinde altın ile 2 adet cep telefonu çaldı. Kadın hırsızların art arda gerçekleştirdikleri hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Şişli Harbiye ve Meşrutiyet Mahallelerinde geçtiğimiz günlerde bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kadın hırsızların girdikleri yerlerden N.A., E.A.H. ve E.R. isimli şahıslara ait toplam 20 bin TL değerinde altın kolye, 2 adet cep telefonu ve kulaklık, 160 euro, 11 bin 100 dolar, 10 bin 500 TL çaldığı tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde güvenlik kamera görüntüleri inceledi. İncelemeler çerçevesinde eşkal bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen N.K. ve B.T. isimli yaşı küçük kadın şahısların hırsızlık suçlarını işledikleri tespit edildi. Şüpheli şahıslar, 23 Ağustos 2022 tarihinde saat 18.30 sıralarında Teşvikiye Mahallesinde ekipler tarafından yakalandı. Şahıslara yönelik yapılan sorgulamada toplam 13 adet "Açıktan Hırsızlık" suçundan kayıtları oldukları tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan yaşı küçük şüpheli şahıslar, 24 Ağustos 2022 tarihinde adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı. - İSTANBUL