Şişli'de 2 kadın kedi maması yüzünden yine kavga etti - Son Dakika

Şişli'de 2 kadın kedi maması yüzünden yine kavga etti
Feriköy'de sokak kedileri için bırakılan mamaların bir kadın tarafından çöpe atılması nedeniyle tartışan kadınlar, sokakta karşılaşınca kavga çıktı.
Feriköy'de sokak kedileri için bırakılan mamaların bir kadın tarafından çöpe atılması nedeniyle tartışan kadınlar, sokakta karşılaşınca kavga çıktı. Mamaları çöpe atan kadının ölüm tehdidi ve hakaretler savurduğu kavga kameralara yansıdı.
Şişli Feriköy'de geçtiğimiz ay mamaları çöpe attığı için kendisine tepki gösteren kadın ile diğer kadın arasında tartışma çıkmıştı. Olayın ardından tartışan iki kadın geçtiğimiz günlerde sokakta karşı karşıya geldi. Mamaları çöpe atan Meryem Y. isimli kadın, önceden tartıştığı kadına önce sözlü olarak saldırıda bulundu. Ardından da ölüm tehdidinde bulunan kadın, hakaretler savurduğu diğer kadına saldırdı. Kadının "yardım edin" diye çığlık attığı kavga sonrası kayıt altına alındığını fark eden Meryem Y. sokaktan uzaklaştı.
(Doğan Can Cesur/İHA)
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