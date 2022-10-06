Şişli'de 2 kişi arasında güpegündüz yumruklu kavga - Son Dakika
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Şişli'de 2 kişi arasında güpegündüz yumruklu kavga

06.10.2022 17:09
Şişli'de 2 kişi arasında güpegündüz yumruklu kavga

Şişli'de 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı.

Şişli'de 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı. Dakikalarca birbirlerini yumruklayan 2 şahsı çevredeki vatandaşlar güçlükle sakinleştirirken, güpegündüz yaşanan kavga anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Şişli Büyükdere Caddesi Raşit Rıza Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başlayan 2 genç bir süre sonra kavgaya tutuştu. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, kavgayı ayırmak için araya giren vatandaşlar tarafları güçlükle ayırmaya çalıştı. Dakikalarca birbirlerini yumruklayan şahısların o anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Vatandaşların araya girmesiyle sonlandırılan kavga sonrasında şahıslar oradan ayrılırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Büyükdere Caddesi, kavga, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de 2 kişi arasında güpegündüz yumruklu kavga - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şişli'de 2 kişi arasında güpegündüz yumruklu kavga - Son Dakika
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