İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 3 YARALI - Son Dakika
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İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 3 YARALI

06.09.2022 23:42
İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 3 YARALI

ŞİŞLİ'de 2 otomobil ve cipin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

ŞİŞLİ'de 2 otomobil ve cipin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 22.00 sıralarında D-100 Karayolu Çağlayan mevki Ankara istikametinde meydana geldi. Trafiğin yoğunluğu nedeniyle aniden yavaşlayan otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde önünde bulunan cipe çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişiler ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, Çağlayan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 3 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 3 YARALI - Son Dakika
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