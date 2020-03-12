ŞİŞLİ'DE 20 METREDEN LOKANTANIN TENTESİNE DÜŞTÜ - Son Dakika
Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DE 20 METREDEN LOKANTANIN TENTESİNE DÜŞTÜ - Son Dakika

ŞİŞLİ'DE 20 METREDEN LOKANTANIN TENTESİNE DÜŞTÜ

7 saat önce

Şişli'de, oturduğu binanın 6'ncı katından bir restoranın caddedeki kış bahçesinin üzerine düşen kişi ağır yaralandı.

ŞİŞLİ'DE 20 METREDEN LOKANTANIN TENTESİNE DÜŞTÜ, System.String[]

Şişli'de, oturduğu binanın 6'ncı katından bir restoranın caddedeki kış bahçesinin üzerine düşen kişi ağır yaralandı.

Olay, Ergenekon Caddesi'nde dün akşam saat 22.00'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 katlı binanın 6'ncı katında oturan bir kişi, dairesinin açık olan penceresinden, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 20 metre yükseklikten, bir restoranın caddede bulunan kış bahçesinin tentesine düştü. Ağır yaralanan kişinin yardımına ilk olarak çevredekiler ve restoran çalışanları koştu. Çalışanlar ve vatandaşlar, tentenin kenarından ayakları sarkan yaralının yere düşmemesi için tenteyi alttan tutarak destek verdi. Yaralı itfaiye ekiplerinin yardımıyla düştüğü yerden çıkarılarak ambulansa konuldu. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, Şişli'deki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının kurtarılma çalışmalarını izleyen bazı vatandaşlar düştüğü yer konusunda anlaşmazlık yaşadı. İsmini vermek istemeyen bir kişi, "Daha sağa doğru düşmesi lazımdı. Ben de bilmiyorum burada çay içiyordum. Burada yatıyordu, buradan düşmüş olamaz. Çünkü fizik kurallarına aykırı. Sağa düştü demek ki sağdan bir yerden atladı. Cam açık yerden düşmüş olamaz çünkü buraya düşmesi lazım." diye konuştu.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.


- İstanbul
Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:21 Kaynak: DHA
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