Şişli'de 200 bin liralık kumaş hırsızlığı kamerada - Son Dakika

Şişli'de bir tekstil deposunu gelen hırsızlar, 12 dakikada yaklaşık 200 bin TL değerinde kumaşı çaldı. Zanlılar sokağa giren bir minibüse de yol vererek soyguna devam etti. Bu kadarına da pes dedirten görüntüler ise iş yerine ait güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 19 Mayıs Perşembe günü saat 07: 00 sıralarında Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Spor Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yüzleri maskeli bir grup hırsız plakası henüz belirlenemeyen siyah renkli bir panelvan minibüs ile sokak üzerinde bulunan tekstil deposunun önüne geldi. Araçtan hızla inen iki kişi deponun kapısına tırmanarak iş yerini gözetlemeye başladı. Deponun kilidini kırarak içeri giren hırsızlar, 210 bin lira değerindeki kumaşları geldikleri minibüse yüklemeye başladı. Hırsızların soygun anları ise iş yeri ve çevresindeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Hırsızlık anları güvenlik kamerasında

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsızların minibüsten hızla inerek kumaş deposunu gözetlediği ve depo kapısının kilidini kırarak içeri girdikleri görülüyor. Yüzleri maskeli hırsızların depoda bulunan kumaşları geldikleri minibüse yükledikleri görülüyor. Zanlılar, sokağa gelen bir minibüse de yol verdikten sonra hırsızlığa devam ediyor. Maskeli zanlılar, iş yerinde bulunan güvenlik kamerasını da sökerek çalıyor.

Çevre esnaflarından Zahir Özçelik, "Burada tekstil ürünleri kumaşları satılıyor. Kumaşları çalmışlar, geçen sene aynı şey yine yaşanmıştı. Biz mahalleli olarak da rahatsız oluyoruz bu durumdan. Bugün benim öğrendiğim kadarıyla 25 bin dolarlık yani bu da yaklaşık 210 bin TL bir zarar var şu anda. Burası bir ağabeyimizin yeri ben de komşuları olduğum için beni aradılar telefonla. Geldim ve şu anda gördüğünüz gibi güvenlik kamera dekoderinin çalındığını, kilitlerin patlatıldığını ve kapının ne şekilde açıldığını siz de görüyorsunuz" diye konuştu.

Kamera kayıt dekoderi çalınan iş yerinin IP kamera sisteminden ve çevredeki diğer iş yerlerinden soyguna ait görüntüler elde edildi. Polis ekipleri kamera kayıtlarını da inceleyerek soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL