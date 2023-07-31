Şişli'de 3.5 yaşındaki çocuk açık bırakılan pencereden düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şişli'de 3.5 yaşındaki çocuk açık bırakılan pencereden düşerek hayatını kaybetti

31.07.2023 12:42

Şişli'de sıcak hava nedeniyle açık bırakılan pencereden düşen 3.5 yaşındaki Furkan Bardakçı hayatını kaybetti. Baba uyurken pencere kenarındaki koltuğa çıkan çocuk, dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten yola düştü. Anne ve baba olayı fark edince büyük bir üzüntü yaşadı.

ŞİŞLİ'de, 3.5 yaşındaki Furkan Bardakçı, sıcak hava nedeniyle açık bırakılan pencereden düşerek hayatını kaybetti.

Olay, 22 Temmuz Cumartesi günü saat 08.00 sıralarında Feriköy Cinderesi caddesi Çeşme sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Taner Bardakçı evin salonunda oğlu Furkan Bardakçı ile bir süre oyun oynadıktan sonra uyuyakaldı. 3.5 yaşındaki Furkan, babasının uyumasının ardından pencere kenarındaki koltuğa çıktı. Pencere pervazına tırmanmaya çalışırken dengesini kaybeden Furkan, havanın sıcak olması nedeniyle açık bırakılan pencereden aşağı düştü. 4 katlı apartmanın 3. katından yaklaşık 10 metre yükseklikten yola düşen Furkan Bardakçı hayatını kaybetti.Bu sırada, yeni doğmuş bebeğini emziren anne gürültüyü duyarak salona geldi. Oğlunu göremeyen anne pencereden dışarı bakınca korkunç manzarayla karşılaştı. Eşinin haykırışlarını duyarak uyanan baba Taner Bardakçı ise, koşarak dışarı çıktı. Yerde hareketsiz yatan oğlunu kucağına alan baba gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: DHA
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Cinderesi, Feriköy, Çeşme, Yaşam, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şişli'de 3.5 yaşındaki çocuk açık bırakılan pencereden düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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