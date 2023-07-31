Şişli'de 3.5 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şişli'de 3.5 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti

31.07.2023 22:22

Şişli'de sıcak hava nedeniyle açık bırakılan pencereden düşen 3.5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Baba, oğlunu kucağına alarak gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şişli'de korkunç olay: 3.5 yaşındaki çocuk pencereden düştü

Minik çocuk olay yerinde hayatını kaybetti

Yerde hareketsiz yatan oğlunu kucağına alan baba gözyaşlarına boğuldu

İSTANBUL - Şişli'de 3.5 yaşındaki çocuk sıcak hava nedeniyle açık bırakılan pencereden düşerek hayatını kaybetti. Düşme sonrası babasının çocuğu kucağına aldığı anlar yürekleri dağladı.

Olay, önceki hafta Cumartesi günü saat 08.00 sıralarında Şişli Feriköy'de meydana geldi. İddiaya göre, baba Taner Bardakçı salonda 3.5 yaşındaki oğlu Furkan Bardakçı ile bir süre oyun oynadıktan sonra koltukta uyuyakaldı. O esnada çocuk pencere kenarındaki koltuğa çıkarak pervaza tırmanmaya çalıştı. Dengesini kaybeden çocuk, pencereden aşağı düştü. Binanın 3. katından aşağıya düşen Furkan Bardakçı olay yerinde hayatını kaybetti.

Anne gelen gürültüye koştu

Anne gürültüyü duyarak salona geldi ancak oğlunu göremeyince pencereden aşağıya baktı. Korkunç manzarayla karşılaşan kadının çığlıklarını duyan baba Taner Bardakçı koşarak aşağıya indi. Yerde hareketsiz yatan oğlunu kucağına alan baba gözyaşlarına boğulurken yürekleri dağlayan o anlar kameralara yansıdı. Hastanede götürülen çocuğun hayatını kaybettiğini belirlendi. Polis olayla ilgili çakışma başlattı.

Kaynak: İHA
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Şişli, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Şişli'de 3.5 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika


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