Şişli'de 3 katlı binada yangın çıktı, mahsur kalan 17 kişi itfaiye merdiveni ile kurtarıldı - Son Dakika

İstanbul Şişli'de 3 katlı binada çıkan yangında 17 kişi itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. 1 kişinin yaralandığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Şişli Halil Rıfat Paşa Mahallesi Arel Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın bodrum katında bugün saat 20.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, olay nedeniyle 1 kişi yaralandı. Yaralı itfaiye ekipleri tarafından çıkartılıp ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen 3 kişi ise ayakta tedavi edildi. Kısa sürede yangını söndüren itfaiye, binada mahsur kalan 17 kişiyi merdiven yardımı ile kurtardı. Binada mahsur kalan vatandaşlardan biri "İtfaiye çok yakın olduğu için birçok itfaiyenin geldiğini gördük. En alt katta yangının çıktığını öğrendik. Sebebini bizde bilmiyoruz. Apartmanı komple tahliye ettiler. Biz evde 3 kişiyiz. Biz itfaiye ile birlikte indik" dedi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)