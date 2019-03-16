Son Dakika Haberleri: Şişli'de 3 Katlı Metruk Binada Yangın Çıktı

Şişli'de 3 Katlı Metruk Binada Yangın Çıktı

1 saat önce

Şişli'de 3 katlı metruk binada yangın çıktıİSTANBUL - Şişli'de bulunan 3 katlı bir metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle akşam saatlerinde yangın çıktı.

Şişli'de 3 Katlı Metruk Binada Yangın Çıktı, System.String[]
Şişli'de 3 katlı metruk binada yangın çıktı

İSTANBUL - Şişli'de bulunan 3 katlı bir metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle akşam saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın nedeniyle sokak üzerinde kısa süreli panik yaşandı.
Yangın, saat 18: 30 sıralarında Şişli Narçiçeği sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 3 katlı metruk bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevlerin söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri binada soğutma çalışması yaptı.
Yangında herhangi bir yaralanma olayı yaşanmazken, alevler çevredeki vatandaşların panik yaşamasına neden oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, yangının söndürülmesinin ardından sokak üzerinde yaşanan panik sona erdi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 08:22 Kaynak: İHA

İtfaiye, Şişli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gözü Dönmüş Saldırganlar, Parkta Önünü Kestikleri Afgan Genci Dövüp Dereye Attılar Türkiye'nin İlk Troleybüsü Olan Tosun, Yeniden Yollara Çıkacak Cinnet Getiren Uzman Çavuş, Eşi ile Oğlunu Öldürüp İntihar Etti Adliyeden Çıkarılan Zanlıya Sopalı ve Palalı Saldırı Düzenlendi: 1'i Polis, 5 Kişi Yaralandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 22:08:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şişli'de 3 Katlı Metruk Binada Yangın Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]