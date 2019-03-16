Şişli'de 3 Katlı Metruk Binada Yangın Çıktı

Şişli'de 3 katlı metruk binada yangın çıktıİSTANBUL - Şişli'de bulunan 3 katlı bir metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle akşam saatlerinde yangın çıktı.

Şişli'de 3 katlı metruk binada yangın çıktı



İSTANBUL - Şişli'de bulunan 3 katlı bir metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle akşam saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın nedeniyle sokak üzerinde kısa süreli panik yaşandı.

Yangın, saat 18: 30 sıralarında Şişli Narçiçeği sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 3 katlı metruk bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevlerin söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri binada soğutma çalışması yaptı.

Yangında herhangi bir yaralanma olayı yaşanmazken, alevler çevredeki vatandaşların panik yaşamasına neden oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, yangının söndürülmesinin ardından sokak üzerinde yaşanan panik sona erdi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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