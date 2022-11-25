Şişli'de 2 kadın 1 erkeğin aynı evde ölü halde bulunduğu olayda uyuşturucu şüphesi - Son Dakika
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Şişli'de 2 kadın 1 erkeğin aynı evde ölü halde bulunduğu olayda uyuşturucu şüphesi

26.11.2022 01:15

Şişli Kuştepe'deki bir gecekonduda 2'si kadın, 1'i erkek olmak üzere 3 kişinin ölü halde bulunmasıyla ilgili olayda yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Evde uyuşturucu madde kullanmak için bir araya gelen 4 kişinin arasında çıkan kavga sonucu, gruptan birinin diğerlerinin kafasına silahla ateş ettiği öğrenilirken mahalle sakinleri ise öldürülen kızlardan birinin katilin uyuşturucusunu çaldığını ve cinayetin bu nedenle işlenmiş olabileceğini söyledi.

Şişli Kuştepe Mahallesi Zeytinlik Sokak'ta meydana gelen olayda, bir evde uyuşturucu madde kullanmak için bir araya gelen 4 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada silahını çıkaran bir şahıs, V. A., M. Ö. ve T.V.'yi kafasından vurarak öldürdü. Daha sonra şüpheli evden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bina çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, 2'si kadın 1'i erkek 3 kişinin silahla kafasından vurulduğunu tespit etti. 3 kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Öte yandan ölen V.A'nın emniyette uyuşturucudan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

"KONUYA TAM OLARAK BİZ ŞU AN HAKİM DEĞİLİZ"

2 kız, 1 erkeğin evde ölü bulunduğunu söyleyen Doğanay Oğuz, "Konuya tam olarak biz şu an hakim değiliz ama 2 kız, 1 erkek ölü bulunmuş evde. Polisi arıyor. Olay yeri inceleme falan geliyor. Komşumuz zaten bizim. T. olduğunu düşünüyoruz. Diğeri de Ü.Ö.M. diye bir arkadaş. Bir de erkek var. Ev sahibi V. olduğunu söylüyorlar. Tam olarak bilgim yok. Savcı geldi. Annesi falan burada. Kafaları ezilmiş. İşkence yapıldığı söyleniyor. Susturucu silahla da vurulduğu söyleniyor ama yüzleri de tanınmayacak haldeymiş. Polis geldi. Fotoğrafını gösterdim kızın. Yüzü tanınmıyor ama Ö.'yü dövmesinden dolayı polis direkt tanıyor. Bu diyor. Ö.'yü onaylıyorlar ama T.'yi tam olarak onaylamadılar. V.'nin demin bir arkadaş polise fotoğrafını gösterdiğini gördük. Polis evet V. demişti. İnsanlar V. çantayı alıp gitmiş gibi bir şeyler diyorlar ama polis de 'V. içeride ölmüş' diyor" şeklinde konuştu.

"KIZIN BENİM UYUŞTURUCU ÇALMIŞ"

Kızın annesinin tehdit edildiğini söyleyen Oğuz, "V., kızın annesine 'Kızın benim uyuşturucumu çalmış' demiş. 'Kızını döveceğim' demiş. Kadın da öldüreceğini düşünemediği için bir şey yapmamış, polise şikayette bulunmamış. Ama öyle bir şey de var büyük bir ihtimal. Uyuşturucuyu çaldığı için, uyuşturucuya el koyduğu için kızları işkenceyle dövüp öldürmüş olabilir" dedi.

Kaynak: İHA
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