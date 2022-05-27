Şişli'de 3 kişinin öldüğü olayda yeni detaylar çıktı! Müzisyen arkasında intihar notu bırakmış: Artık yaşamamın anlamı yok

İstanbul Şişli Fulya'da bir apartman dairesinde biri kadın 3 kişi ölü bulundu. Yapılan incelemede 3 kişinin silahla öldürüldüğü belirlendi. İddialara göre Yavuz Selim B., önce Beril. V. İle Ö.A.'yı öldürdü. Ardından kafasına ateş ederek yaşamına son verdi.

ÖNCE ÖLDÜRDÜ SONRA İNTİHAR ETTİ

Polis önce öldürülen kişilerin kimliklerini tespit etti. Öldürülenler Beril V. (27), Ö.A. (29) ve Yavuz Selim B. (34) adlı kişilerdi. Yapılan çalışmalara göre olayı Y.S.B gerçekleştirdi. İddialara göre Yavuz Selim B., Beril V. ile Ö.V.'yi öldürdü. Ardından kafasına sıkarak intihar etti. Yapılan incelemede Yavuz Selim B.'nin daha önce Beril V.'ye karşı uzaklaştırma kararı olduğu ortaya çıktı. Bu sürenin Aralık 2021 yılında dolduğu belirlendi. Olayın neden işlendiği yönde çalışmalara devam ediliyor.

"YAPACAĞIMI YAPTIM, YAŞAMAMIN ANLAMI YOK"

Habertürk'te yer alan habere göre; Beril V. ile Ö.V.'yi öldürdükten sonra intihar eden ve müzisyen olduğu öğrenilen Yavuz Selim B., geriye not bıraktı. İntihar notunda "Yapacağımı yaptım. Artık yaşamamın anlamı yok" diye yazdığı belirlendi. İntihar notu incelemeye alındı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALMIŞ

Yapılan incelemede Beril V., Yavuz Selim B.'den tehdit aldığı iddiasıyla geçen yıl şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Beril V.'nin şikayeti üzerine mahkeme tarafından Yavuz Selim B.'ye 6 ay uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi. Bu sürenin Aralık 2021 yılında dolduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

SİLAH SESİ DUYULDU

Nurettin Akkaya isimli emlakçı ise, "Duyduğum kadarıyla saat 07.30 - 08.00 aralarında kadın bağırmış polis polis diye. Ondan sonra silah sesi duyulmuş. Adam herhalde önce hanımına sonra kendisine sıkmış. Oturanları tanımıyorum. 30 senedir burada oturuyorum ama hiç böyle bir olayla karşılaşmadım. Üçüncü kişiyi bilmiyorum. Onları hiç tanımıyor. Ağızdan duydum yani" dedi.

ŞİŞLİ KAYMAKAMLIĞI VE İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Şişli'de meydana gelen "kasten öldürme ve intihar" olayına ilişkin Şişli Kaymakamlığı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı. Şişli'deki olaya ilişkin Şişli Kaymakamlığı'nın yaptığı açıklamada, "Bugün sabah 07:00 sıralarında Fulya Mahallemizde tabanca ile açılan ateş sonucu "kasten öldürme ve intihar" olayı meydana gelmiştir. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce yapılan ilk tespitlerde; Şüpheli Yavuz Selim B. adlı şahsın; (Beril V.) isimli kadın ve (Ö.A) adlı şahsı silahla ateş etmek suretiyle öldürdüğü ve daha sonra aynı silahla ateş ettiği anlaşılmıştır. Olay yerinde (1) adet tabanca ve muhtelif sayıda kovan ile şüpheli şahsın üzerinden konuyla ilgili olduğu değerlendirilen "intihar notu" elde edilmiştir. Başlatılan tahkikat devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise sosyal medya hesabından, "Çok acılı ve öfkeliyiz. Ne yazık ki gencecik bir çalışanımızı Beril Varol'u erkek şiddeti aramızdan aldı. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenleri ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Bu şiddet, bu akıl, bu zihniyet bitsin gitsin artık" açıklamasında bulundu.