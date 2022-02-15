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Son dakika haberleri! Şişli'de 3 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Şişli'de 3 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı

15.02.2022 07:45

Son dakika haberleri... Şişli'de 3 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı Şişli'de aynı noktada meydana gelen iki trafik kazasında, 1'i sağlıkçı 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Şişli'de 3 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı

İSTANBUL - Şişli'de aynı noktada meydana gelen iki trafik kazasında, 1'i sağlıkçı 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İlk kazada yaralanan kuryeye müdahale esnasında yaşanan ikinci kaza kameraya yansıdı. Kazanın çıkmasına sebebiyet veren sürücüyü yakalamak için çalışmalar başladı.

Kaza 06.35'te Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Odessa Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre plakası ve kimliği belirlenemeyen bir sürücü Piyalepaşa'dan Okmeydanı istikametine seyir halinde olan Okan Aydın idaresindeki 34 PA 0868 plakalı otomobile çarpıp kaçtı. Kaza nedeniyle yola savrulan motosiklet sürücüsünü görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüye müdahale ederken aynı yönde bir kaza meydana geldi.

1 sağlıkçı yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekiplerinin kazaya müdahale ettiği esnada Okmeydanı istikametine giden Mesut Basın idaresindeki 34 TEH 25 plakalı otomobil, kazayı fark edemeyerek savrulan motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle ilk yaralanan motosiklet sürücüsüne müdahale eden sağlıkçı yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü noktada bekleyen İbrahim Horo isimli bir vatandaşta yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine iki ambulans daha gelerek yaralanan 2 kişiyi Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırdı.

Kaza anı araç içi kamerasına yansıdı

3 kişinin yaralandığı ve ortalığın savaş alanına döndüğü kaza bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaralıya müdahale edildiği an ticari taksinin motosiklete çarptığı görülüyor. Polis ekipleri kazanın çıkış nedeni araştırmak için inceleme başlattı. Kaçan sürücü ise her yerde aranıyor.

Son dakika haberleri! Şişli'de 3 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı
Son dakika haberleri! Şişli'de 3 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı
Son dakika haberleri! Şişli'de 3 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı
Son dakika haberleri! Şişli'de 3 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı
Son dakika haberleri! Şişli'de 3 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı
Son dakika haberleri! Şişli'de 3 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı

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Okan Aydın, Okmeydanı, Şişli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Şişli'de 3 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı - Son Dakika


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