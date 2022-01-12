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Son dakika haberleri | Şişli'de 4 katlı binada yangın: Mahsur kalan yaşlı kadınları itfaiye ve vatandaşlar kurtardı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Şişli'de 4 katlı binada yangın: Mahsur kalan yaşlı kadınları itfaiye ve vatandaşlar kurtardı

12.01.2022 21:00

Son dakika haberler: Şişli'de 4 katlı binada yangın: Mahsur kalan yaşlı kadınları itfaiye ve vatandaşlar kurtardı Şişli'de 4 katlı binanın en üst katındaki dairede çıkan yangında mahsur kalan 2 yaşlı kadından birini bina sakini bir genç, diğerini ise itfaiye ekibi kurtardı.

Şişli'de 4 katlı binada yangın: Mahsur kalan yaşlı kadınları itfaiye ve vatandaşlar kurtardı

İSTANBUL - Şişli'de 4 katlı binanın en üst katındaki dairede çıkan yangında mahsur kalan 2 yaşlı kadından birini bina sakini bir genç, diğerini ise itfaiye ekibi kurtardı. Yangından kurtarılan yaşlı kadınlar hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 19.15 sıralarında Şişli Duatepe Mahallesi Savaş Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın en son katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, daire içerisinde kullanılan elektrik sobasının kablolarından yangın çıktı. Daireden dumanlar çıktığını gören bina sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yangın sırasında binada mahsur kalan iki yaşlı kadından birini bina sakini bir genç, kucağına alarak çıkartırken, diğer kadını ise itfaiye ekipleri kurtardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaşlı iki kadın, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde kısa sürede söndürüldü.

"Beni duymuyordu, bende kucağıma alıp aşağı indirdim"

Alzheimer hastası kadını kurtaran Doğan Korkusuz: "Ben kapıda arkadaşımla birlikte oturuyordum. Yukardan teyzenin sesini duydum, dumanlar çıkıyordu. Teyzede yangın var diye bağırıyordu. Bende koşarak üst kata çıktım. Kapısına vurdum ama açmadı. Bir daha vurdum açmadı. Komşusuna sordum alzheimer hastalığı varmış. Duymadı beni galiba, itfaiyeyi aradık itfaiye geldi. Sonra gördük ki üst katta bir teyze daha varmış o da alzheimer hastasıymış. Onun kapısını çaldım kapıyı açtı ama onun katında yangın yoktu. Gel abla aşağı inelim dedim. Beni duymuyordu ben de onu kucağıma alıp aşağı indirdim. Daha sonra itfaiye geldi üst kata çıktı. Binada mahsur kalan kadını kurtardılar" dedi.

Son dakika haberleri | Şişli'de 4 katlı binada yangın: Mahsur kalan yaşlı kadınları itfaiye ve vatandaşlar kurtardı
Son dakika haberleri | Şişli'de 4 katlı binada yangın: Mahsur kalan yaşlı kadınları itfaiye ve vatandaşlar kurtardı
Son dakika haberleri | Şişli'de 4 katlı binada yangın: Mahsur kalan yaşlı kadınları itfaiye ve vatandaşlar kurtardı
Son dakika haberleri | Şişli'de 4 katlı binada yangın: Mahsur kalan yaşlı kadınları itfaiye ve vatandaşlar kurtardı
Son dakika haberleri | Şişli'de 4 katlı binada yangın: Mahsur kalan yaşlı kadınları itfaiye ve vatandaşlar kurtardı
Son dakika haberleri | Şişli'de 4 katlı binada yangın: Mahsur kalan yaşlı kadınları itfaiye ve vatandaşlar kurtardı
Son dakika haberleri | Şişli'de 4 katlı binada yangın: Mahsur kalan yaşlı kadınları itfaiye ve vatandaşlar kurtardı
Son dakika haberleri | Şişli'de 4 katlı binada yangın: Mahsur kalan yaşlı kadınları itfaiye ve vatandaşlar kurtardı
Son dakika haberleri | Şişli'de 4 katlı binada yangın: Mahsur kalan yaşlı kadınları itfaiye ve vatandaşlar kurtardı
Son dakika haberleri | Şişli'de 4 katlı binada yangın: Mahsur kalan yaşlı kadınları itfaiye ve vatandaşlar kurtardı

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Alzheimer, İtfaiye, Yangın, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Şişli'de 4 katlı binada yangın: Mahsur kalan yaşlı kadınları itfaiye ve vatandaşlar kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Şişli'de 4 katlı binada yangın: Mahsur kalan yaşlı kadınları itfaiye ve vatandaşlar kurtardı - Son Dakika
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