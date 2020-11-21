Şişli'de 4'üncü kattan atlayan mühendis hayatını kaybetti - Son Dakika

Şişli'de 4'üncü kattan atlayan mühendis hayatını kaybetti

21.11.2020 03:47
Şişli'de 4'üncü kattan atlayan mühendis hayatını kaybetti, System.String[]

ŞİŞLİ'de tek başına yaşayan 50 yaşındaki Mühendis Ersan Zeyrek, 4'üncü kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.

ŞİŞLİ'de tek başına yaşayan 50 yaşındaki Mühendis Ersan Zeyrek, 4'üncü kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, Gülbahar Mahallesi Şahika Sokak'taki 7 katlı apartmanın 4'üncü katında gece yarısı meydana geldi. Mühendis olduğu öğrenilen Ersan Zeyrek, henüz bilinmeyen bir nedenle yaşadığı dairenin penceresinden atladı. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zeyrek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemelerinde, tek yaşadığı öğrenilen Zeyrek'in dairesinde çeşitli ilaçlar bulundu. Ölen mühendisin psikolojik sorunlarının olduğu ileri sürüldü. Zeyrek'in cansız bedeni incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- İstanbul
Şişli'de 4'üncü kattan atlayan mühendis hayatını kaybetti
Şişli'de 4'üncü kattan atlayan mühendis hayatını kaybetti
Şişli'de 4'üncü kattan atlayan mühendis hayatını kaybetti
Şişli'de 4'üncü kattan atlayan mühendis hayatını kaybetti
Şişli'de 4'üncü kattan atlayan mühendis hayatını kaybetti

Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şişli'de 4'üncü kattan atlayan mühendis hayatını kaybetti - Son Dakika


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