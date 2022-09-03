ŞİŞLİ'DE YANGIN PANİĞİ - Son Dakika
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ŞİŞLİ'DE YANGIN PANİĞİ

03.09.2022 18:04
ŞİŞLİ'DE YANGIN PANİĞİ

ŞİŞLİ'de 5 katlı binanın 1'inci katındaki dairede yangın çıktı.

ŞİŞLİ'de 5 katlı binanın 1'inci katındaki dairede yangın çıktı. Dumanları gören bina sakinleri panikle dışarıya çıkarken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangını haber alarak olay yerine gelen ev sahibinin kızı ise eşine sarılarak gözyaşı döktü.

Yangın, Teşvikiye Mahallesi Hüsrev Gerede Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 1'inci katındaki dairede bilinmeyen nedenle çıktı. Dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri ev sahiplerinin İstanbul dışında olması nedeniyle daireye giremeyince kapıyı kırmaya çalıştı. Bu sırada içi dumanla dolan apartmanın üst katlarında yaşayanlar dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat boyunca kapıyı açamayınca dış pencerenin demir korkuluklarını kesip camı kırarak eve girdi. Yangını haber alıp gelen ev sahibinin kızı ise eşine sarılarak gözyaşı döktü.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

İstanbul, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DE YANGIN PANİĞİ - Son Dakika

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