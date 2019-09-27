Son Dakika Haberleri: Şişli'de 5 katlı binanın balkonu artçı depremle yıkıldı
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Şişli'de 5 katlı binanın balkonu artçı depremle yıkıldı

17 dakika önce

Şişli Fulya Mahallesi'nde 5 katlı binanın 4. katında bulunan balkon meydana gelen artçı depremler sonrasında çöktü.

Şişli'de 5 katlı binanın balkonu artçı depremle yıkıldı, System.String[]

Şişli Fulya Mahallesi'nde 5 katlı binanın 4. katında bulunan balkon meydana gelen artçı depremler sonrasında çöktü. Artçı depremle balkonun çöktüğü apartman tedbiren boşaltılırken ekipler nihai karar için binada incelemelerini sürdürüyor.


İstanbul'da dün öğle saatlerinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntılarıyla bir binanın balkonu yıkıldı. Gece boyunca süren artçıların ardından Şişli Fulya Mahallesi'nde 5 katlı binanın 4. katında bulunan balkon aniden çöktü. Gece saatlerinde balkonda kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken ihbar üzerine sabah saatlerinde olay yerine belediye ekipleri sevk edildi.


Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken ekiplerin çalışmaları sürüyor. Mahalle muhtarı Bülent Abdullah Özen, "Bu sabah artçı depremde balkon çöktü. Şu anda belediye ekipleri incelme yapıyor. Ona göre ya bina boşaltılıp boşaltılamamasına karar verilecek. Şu an tedbir amaçlı boşaltılıyor. Yaralı falan yok" dedi.


Bir apartman sakini ise "Sarsıntı ve gürültü duydum alt katımın balkonu çökmüş. Allah'tan kimse balkonda değildi. Şimdi incelemeler yapılıyor. Binada oturulur ya da oturulmaz raporu verilecek" diye konuştu.


Ekiplerin binadaki incelmesi sürüyor. - İSTANBUL

Şişli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:15 Kaynak: İHA
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Şişli Fulya Mahallesi'nde 5 katlı binanın 4. katında bulunan balkon. meydana gelen artçı depremler...
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