Son Dakika Haberleri: Şişli'de 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı mahalle sokağa döküldü
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Şişli'de 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı mahalle sokağa döküldü

23 dakika önce

Haber-Kamera: Özgür EREN Şişli'de 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı.

Şişli'de 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı mahalle sokağa döküldü, System.String[]

Haber-Kamera: Özgür EREN
Şişli'de 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yoğun duman nedeniyle mahalleli sokağa döküldü.
Halide Edip Adıvar Mahallesi Dedeoğlu Sokak'ta 5 katlı bir binanın daire olarak kullanılan çatısında saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü ve çatı katını alevler sardı. Çevredeki vatandaşlar çatının alevli yandığını görünce durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yangın nedeniyle çıkan  dumanlar kilometrelerce öteden görüldü. Mahalle sakinleri de kısa süreli panik yaşayıp sokağa döküldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yarım saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangından herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken çatı ve çatı katında bulunan ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın sırasından sokakta olan Abdurrahim Baykal "Motosikletle geliyordum ben. Dumanları gördüm, direk yukarıya çıktım. Apartmandaki tüm kapıları çaldım, evlerde kimse var mı yok mu diye. yangın tüpü ile yangının yan daireye sıçramasını engelledim. Muhtemelen elektrik yangını çünkü patlamalar oluyordu. Yaralı kimse yoktu, içeriye de baktık kimse yoktu" diye konuştu.


Görüntü Dökümü
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-CEP TELEFONU
-Çatının alevli yanması
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-Çatıdan çıkan dumanlar ve alevler
- İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Mahalle sakinlerinden detay görüntü
-Genel ve yakın detaylar


Şişli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 02:44 Kaynak: DHA
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