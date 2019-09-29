Son Dakika Haberleri: Şişli'de 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı
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Şişli'de 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

1 saat önce

Şişli'de 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Şişli'de 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı, System.String[]

Şişli'de 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Alevlere ilk müdahaleyi yangın tüpü ile vatandaşlar yaparken, mahalle sakinleri sokağa döküldü.


Edinilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında Şişli Dedeoğlu Sokak'ta 5 katlı bir binanın çatı katında katından dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen yangın çatıyı sardı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Alevlere ilk müdahaleyi de yangın tüpü ile vatandaşlar yaptı. Yangını gören bazı vatandaşlar, binanın 5'inci katına çıkarak apartman içerisinde bulunan yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Yangının olduğu dairenin bir alt katında bulunan yaşlı bir kişinin tahliyesine yardım eden vatandaşlar, ayrıca bir kedinin dumandan etkilenmemesi içinde sahibine yardımcı oldu. Tüm bu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Sokağa gelen Şişli ve Beyoğlu İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler yangına sokağın her iki tarafından müdahale etti. Polis ekipleri de herhangi bir olumsuzluk oluşmaması için sokak üzerine güvenlik şeridi çekti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, mahalle sakinleri sokağa döküldü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.


"Yangının diğer dairelere sıçramasını önledim"


"Yangının diğer dairelere sıçramasını önledim" diyen Abdürrahim Baykal, "Ben de motosiklet vardı, dumanları görünce direkt buraya geldim. Apartmanın önüne gelerek yukarıya çıktım. Apartmandaki komşuların kapısını çalarak kimsenin olup olmadığını kontrol ettim. Üst kata çıktım, yangın tüpü gördüm, yangının yan dairelere sıçramasını engelledim. Orada bir kişi vardı, kedisini kurtarmaya çalışıyordu yardımcı olduk. Yangına bina içerisinde bulunan yangın tüpleriyle müdahale ettim, 2 tüp sıktım. Daha fazla dayanamadık, dumandan etkilenince çıktık" dedi. - İSTANBUL

Şişli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:06 Kaynak: İHA
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