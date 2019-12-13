Şişli'de 5 katlı binanın çatısında çökme (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şişli'de 5 katlı binanın çatısında çökme (2) - Son Dakika

Şişli'de 5 katlı binanın çatısında çökme (2)

6 saat önce

ŞİŞLİ Gülbağ Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında çökme meydana geldi.

Şişli'de 5 katlı binanın çatısında çökme (2), System.String[]
ŞİŞLİ Gülbağ Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında çökme meydana geldi. Çökmeyle birlikte 5. kattaki dairede de hasar oluştu. Sokağa düşen moloz parçalarından 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Gülbağ Mahallesi Karanfil lsokak 18 numaradaki 5 katlı apartmanın çatısında çökme meydana geldi. Sat 08.00 sıralarında meydana gelen çökmeyle birlikte 5. kattaki dairede de hasar oluştu. Yere dökülen moloz parçaları nedeniyle sokaktan geçen 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin çatıdaki çalışmaları sürerken, polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı.


- İstanbul
İstanbul, İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:43 Kaynak: DHA
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