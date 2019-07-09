Son Dakika Haberleri: Şişli'de 5 katlı binanın çatısında korkutan yangın
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Şişli'de 5 katlı binanın çatısında korkutan yangın

1 saat önce

Şişli'de 5 katlı binanın çatısında korkutan yangınİSTANBUL - İstanbul Şişli'deki 5 katlı bir binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İstanbul, Şişli, 3. Sayfa
Şişli'de 5 katlı binanın çatısında korkutan yangın
İSTANBUL - İstanbul Şişli'deki 5 katlı bir binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Şişli Gülbahar Mahallesi Avni Dilligil Sokak içerisinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Şişli'de 5 katlı binanın çatısında korkutan yangın
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da termometreler 40 dereceyi gösterdi! Dijital Merkez Bankası Parası uygulamaya konulacak Emre Mor, Galatasaray için İstanbul'a geldi İmamoğlu'ndan canlı yayında iddia: Biz geldikten sonra belediyedeki araçların markası değiştirilmiş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 20:12:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şişli'de 5 katlı binanın çatısında korkutan yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]