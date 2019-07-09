Şişli'de 5 katlı binanın çatısında korkutan yangın
1 saat önce
Şişli'de 5 katlı binanın çatısında korkutan yangınİSTANBUL - İstanbul Şişli'deki 5 katlı bir binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Şişli Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:58 Kaynak: İHA
'de 5 katlı binanın çatısında korkutan yangın
İSTANBUL - İstanbul
Şişli'deki 5 katlı bir binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Şişli Gülbahar Mahallesi Avni Dilligil Sokak içerisinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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