Şişli'de 5 katlı binanın çatısında korkutan yangın
1 saat önce
İstanbul Şişli'deki 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İstanbul Şişli Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:00 Kaynak: İHA
'deki 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Şişli Gülbahar Mahallesi Avni Dilligil Sokak içerisinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL
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