Son Dakika Haberleri: Şişli'de 5 katlı binanın çatısında yangın  (1)
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Şişli'de 5 katlı binanın çatısında yangın  (1)

4 dakika önce

Halide Edip Adıvar Mahalles'nde 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Şişli'de 5 katlı binanın çatısında yangın  (1), System.String[]

Halide Edip Adıvar Mahalles'nde 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:
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Binadan görüntü
alevlerden görüntü


- İstanbul
Halide Edip Adıvar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:30 Kaynak: DHA
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