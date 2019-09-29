Şişli'de 5 katlı binanın çatısında yangın (1)
4 dakika önce
Halide Edip Adıvar Mahalles'nde 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.
Halide Edip Adıvar Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:30 Kaynak: DHA
Mahalles'nde 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.
Görüntü dökümü:
---------------
Binadan görüntü
alevlerden görüntü
- İstanbul
Yunanistan'da feribot yandı: 613 kişi tahliye edildi Fatih'te 4 katlı binada yangın (1) Valiliğin, "AFAD toplantısına çağrıldı" açıklamasına İmamoğlu'ndan cevap: Sessizliğim devlet terbiyemden dolayıdır Tunceli'de yapılan terör operasyonunda HDP'li eş başkanlar gözaltına alındı