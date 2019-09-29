Şişli'de 5 katlı binanın çatısında yangın (3)
1 saat önce
ŞİŞLİ'de Halide Edip Adıvar Mahalles'nde 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:33 Kaynak: DHA
ŞİŞLİ'de Halide Edip Adıvar Mahalles'nde 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.
- İstanbul
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