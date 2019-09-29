Son Dakika Haberleri: Şişli'de 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Şişli'de 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı

1 saat önce

Şişli'de 5 katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Şişli'de 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı, System.String[]

Şişli'de 5 katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı katı alev alev yanarken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması devam ediyor.


Şişli Dedeoğlu Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Çatı katı alev alev yanarken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması devam ediyor. - İSTANBUL

İtfaiye, Şişli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yunanistan'da feribot yandı: 613 kişi tahliye edildi
Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'ye yeni atamalar! İşte 6 ismin yeni görevleri Fatih'te 4 katlı binada yangın (1) Sakarya'da 143 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 15:18:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şişli'de 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]