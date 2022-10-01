ŞİŞLİ'DE 6 KATLI APARTMANDA ÇIKAN YANGIN SOKAĞA DÖKTÜ - Son Dakika
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ŞİŞLİ'DE 6 KATLI APARTMANDA ÇIKAN YANGIN SOKAĞA DÖKTÜ

01.10.2022 13:53

ŞİŞLİ'de 6 katlı bir apartmanın çatı katında yapılan izolasyon çalışması nedeniyle yangın çıktı.

ŞİŞLİ'de 6 katlı bir apartmanın çatı katında yapılan izolasyon çalışması nedeniyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıyı sararken, apartman sakinleri sokağa inerek yangının söndürülmesini bekledi.

Şişli Halit Ziya Türkkan Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın çatı katında saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İzolasyon çalışması nedeniyle çıktığı belirlenen yangın, kısa sürede tüm çatıyı sardı. Binanın içine dolan duman nedeniyle, apartman sakinleri sokağa çıktı. Binanın iki tarafından müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Apartman sakinlerinden Arya Turna "Çatıda çalışma vardı. Büyük ihtimalle yangın oradan çıktı. İlk başta küçük bir duman çıktı daha sonra alev aldı. Evimizin içi duman doldu. Biz de aşağıya indik" dedi. Köpeğini yanına alarak sokağa inen Hatice Yıldız ise, "Karşı binadan yangın olduğunu duyduk. Yanma sesleri geliyordu. Çatıda tamirat vardı, ondan çıkmış olabilir" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DE 6 KATLI APARTMANDA ÇIKAN YANGIN SOKAĞA DÖKTÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: ŞİŞLİ'DE 6 KATLI APARTMANDA ÇIKAN YANGIN SOKAĞA DÖKTÜ - Son Dakika
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