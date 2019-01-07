Şişli'de 6 Katlı Binada Yangın
1 saat önce
Şişli'deki 6 katlı bir binanın 3. katında yangın çıktı.
Şişli
'deki 6 katlı bir binanın 3. katında yangın çıktı. İtfaiye
ekipleri yangında mahsur kalan iki kişiyi merdiven yardımı ile kurtardı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:39 Kaynak: İHA
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