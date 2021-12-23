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Şişli'de 6 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalanları itfaiye, merdivenle kurtardı - Son Dakika

Şişli'de 6 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalanları itfaiye, merdivenle kurtardı

23.12.2021 01:52

ŞİŞLİ'de 6 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

ŞİŞLİ'de 6 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangında binada mahsur kalanlar merdiven aracıyla kurtarıldı.

Yangın, saat 00.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Halaskargazi Mahallesi Zafer Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın bodrum kadında çıktı. İddiaya göre, bina sakinleri tarafından depo olarak kullanılan alanda çıkan yangın nedeniyle binanın merdiven boşluğunu bir anda dumanlar kapladı. Binadan duman çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MAHSUR KALANLAR İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDIKısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binada mahsur kalan biri çocuk 5 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı. Binanın üçüncü katında mahsur kalan küçük çocuk itfaiye ekipleri tarafından merdiven aracıyla kurtarılarak aşağı indirildi. Aynı katta mahsur kalan bir kadına yan binada bulunan komşusu su verirken, itfaiye ekipleri tarafından merdiven aracıyla aşağı indirildi. Polis ekipleri tarafından su verilen kadınların ve çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.  6. KATTA KEDİSİYLE BİRLİKTE MAHSUR KALDIBinanın 6. katında mahsur kalan bir vatandaş ve kedisi de itfaiye ekipleri tarafından merdiven aracıyla alınarak aşağı indirildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede söndürülürken, yangının kesin çıkış nedeni ise yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.  KOMŞULARI YAŞANANLARI ANLATTI

Yaşananları anlatan komşuları, yangında yaralı olmadığını belirterek, "Biz öğrenciyiz, bu sokakta yaşıyoruz. Bodrum katta yangın çıktı dediler. Biz geldiğimizde olay daha yeni başlamıştı. İtfaiyeler ve ambulanslar geldi. Bodrum katta yangın çıktı dediler. Burada kalanlar zaten komşumuz. Bizim bildiğimiz kadarıyla yaralı yok. İtfaiye ekibi araştırıyor. Yukarıda mahsur kalanlar var dediler. Bizde bekliyoruz" dedi.


- İstanbul
Şişli'de 6 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalanları itfaiye, merdivenle kurtardı
Şişli'de 6 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalanları itfaiye, merdivenle kurtardı
Şişli'de 6 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalanları itfaiye, merdivenle kurtardı
Şişli'de 6 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalanları itfaiye, merdivenle kurtardı
Şişli'de 6 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalanları itfaiye, merdivenle kurtardı
Şişli'de 6 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalanları itfaiye, merdivenle kurtardı
Şişli'de 6 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalanları itfaiye, merdivenle kurtardı
Şişli'de 6 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalanları itfaiye, merdivenle kurtardı
Şişli'de 6 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalanları itfaiye, merdivenle kurtardı
Şişli'de 6 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalanları itfaiye, merdivenle kurtardı
Şişli'de 6 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalanları itfaiye, merdivenle kurtardı
Şişli'de 6 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalanları itfaiye, merdivenle kurtardı
Şişli'de 6 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalanları itfaiye, merdivenle kurtardı
Şişli'de 6 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalanları itfaiye, merdivenle kurtardı
Şişli'de 6 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalanları itfaiye, merdivenle kurtardı
Şişli'de 6 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalanları itfaiye, merdivenle kurtardı

İtfaiye, Yangın, Bodrum, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şişli'de 6 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalanları itfaiye, merdivenle kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şişli'de 6 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalanları itfaiye, merdivenle kurtardı - Son Dakika
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