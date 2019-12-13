Şişli'de 6 katlı binanın çatı katında çökme: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de 6 katlı binanın çatı katında çökme: 3 yaralı - Son Dakika

Şişli'de 6 katlı binanın çatı katında çökme: 3 yaralı

6 saat önce

Şişli'de iddiaya göre, bir sene önce dubleks daireye çevirilen 6 katlı binanın çatı katında çökme meydana geldi.

Şişli'de 6 katlı binanın çatı katında çökme: 3 yaralı, System.String[]

Şişli'de iddiaya göre, bir sene önce dubleks daireye çevirilen 6 katlı binanın çatı katında çökme meydana geldi. Çökme sırasında evde ve apartmanda bulunan vatandaşlar büyük panik yaşarken, yoldan geçen 3 kişide hafif şekilde yaralandı. Çöken çatı katı havadan görüntülendi.


Olay, sabah saatlerinde Şişli Gülbahar Karanfil Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre; Bir yıl önce 6 katlı bir apartmanın çatı katını dubleks daireye çevirdiler. Bir yıl sonra çatı katında çökme meydana geldi. Çökme sırasında evde ve apartmanda bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. O esnada yoldan geçen 3 kişi de düşen parçalar yüzünden hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralıları tedavi edilmeleri için hastaneye kaldırdı. İtfaiye ve polis ekipleri çatı katında ve apartmanda incelemelerde bulundu. Çöken çatı katı havadan görüntülendi.


Çatı katında yaşayan bir kişi, "Herkes uyuyordu. Yağmur suları oluğu çok fazla etkilediği için beton koptu. Yaralı yok" dedi. - İSTANBUL

İtfaiye, Sabah, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:50 Kaynak: İHA
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