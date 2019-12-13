Şişli'de 6 katlı binanın çatı katının çökme anı kamerada - Son Dakika

Şişli'de sabah saatlerinde 6 katlı binanın çatı katında yaşanan çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çatının sokak üzerinde park halinde bulunan araçların üzerine çöktüğü görülüyor. Çökme sırasında sokaktan vatandaşların geçtiği görülüyor.

Şişli'de iddiaya göre, bir sene önce dubleks daireye çevirilen 6 katlı binanın çatı katında çökme meydana gelmişti. Çökme sırasında evde ve apartmanda bulunan vatandaşlar büyük panik yaşarken, yoldan geçen 3 kişide hafif şekilde yaralanmıştı. Çatı katının çökme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çatının sokak üzerinde park halinde bulunan araçların üzerine çöktüğü görülüyor. Çökme sırasında sokaktan vatandaşların geçtiği görülüyor.

(Murat Horoz/İHA)