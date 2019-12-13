ŞİŞLİ'DE 6 KATLI BİNANIN ÇATISINDA ÇÖKME (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DE 6 KATLI BİNANIN ÇATISINDA ÇÖKME (1) - Son Dakika

ŞİŞLİ'DE 6 KATLI BİNANIN ÇATISINDA ÇÖKME (1)

7 saat önce

Şişli Gülbağ Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın çatısında çökme meydana geldi.

ŞİŞLİ'DE 6 KATLI BİNANIN ÇATISINDA ÇÖKME (1), System.String[]

Şişli Gülbağ Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın çatısında çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Moloz parçaları sokağa saçıldı. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri


- İstanbul
Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:03 Kaynak: DHA
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