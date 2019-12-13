ŞİŞLİ'DE 6 KATLI BİNANIN ÇATISINDA ÇÖKME (1) - Son Dakika

ŞİŞLİ'DE 6 KATLI BİNANIN ÇATISINDA ÇÖKME (1)
7 saat önce
Şişli Gülbağ Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın çatısında çökme meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:03 Kaynak: DHA
Şişli Gülbağ Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın çatısında çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Moloz parçaları sokağa saçıldı. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı.
Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
- İstanbul
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