ŞİŞLİ'DE 6 KATLI BİNANIN ÇATISINDA ÇÖKME - Son Dakika
Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DE 6 KATLI BİNANIN ÇATISINDA ÇÖKME - Son Dakika

ŞİŞLİ'DE 6 KATLI BİNANIN ÇATISINDA ÇÖKME

6 saat önce

ŞİŞLİ Gülbağ Mahallesi'nde 6 katlı bir binanın çatı katı büyük gürültüyle çöktü.

ŞİŞLİ'DE 6 KATLI BİNANIN ÇATISINDA ÇÖKME, System.String[]
ŞİŞLİ Gülbağ Mahallesi'nde 6 katlı bir binanın çatı katı büyük gürültüyle çöktü. 6. katta bulunan iki dairede büyük hasara yol açan olayda yola dökülen molozlar nedeniyle 3 kişi yaralandı. Çökme sırasında dairede olan iki kişi ise olayı yara almadan atlattı.

Olay saat 08.30'da Şişli Gülbağ Mahallesi Karanfil Sokak 18 numaradaki Esen Apartmanı'nda meydana geldi. Altı katlı apartmanın çatı katı, henüz bilinmeyen sebeple büyük gürültüyle çöktü. Deprem olduğu zannedilen olay, korku ve endişeye neden oldu. Moloz yığınları çevreye dağılırken, 6. katta bulunan iki dairede büyük çapta hasar meydana geldi. Apartmanda oturanlar korku ve panik içinde sokağa kaçıştı. Çatıdan dökülen moloz yığınları nedeniyle yoldan geçen 3 kişi yaralandı. Moloz parçaları apartmanın önünde park halinde bulunan 3 otomobilde hasara yol açtı. Bu sırada apartman gaz kokusunun yayılması endişe yarattı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin yanı sıra İGDAŞ görevlileri geldi. İtfaiye görevlileri apartmana girerek evini terk etmeyen daire sakinlerini tahliye etti. Yaralıya olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Polis de binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek, toplanan vatandaşları, çatıdan tekrar moloz düşebileceği endişesiyle uzaklaştırdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Çöken kısmın görüntüsü

-Yaralıların görüntüsü

-İtfaiye ekipleri

-Moloz parçaları


- İstanbul
İtfaiye, Polis, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:18 Kaynak: DHA
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